Проценко рассказал, сколько пациентов с CoViD-19 выжили после ИВЛ в Коммунарке

Из 125 пациентов с коронавирусом, находившихся на аппаратах искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) в больнице в Коммунарке, только 17 выжили, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко.

— Проанализировано 125 законченных случаев использования ИВЛ. Успешное отлучение у 17 (13,6%), — написал он в "Фейсбуке".

Проценко отметил, что 30% пациентов поступали в реанимацию по каналу скорой помощи, минуя приёмное отделение. Ещё 21% больных переводили из других стационаров, а 49% — из госпитального отделения при ухудшении состояния. Минимальный возраст подключённого к аппаратам пациента составил 27 лет, максимальный — 94 года, средний — 63,9 лет. Отмечается, что в 59% случаев ИВЛ необходима мужчинам.