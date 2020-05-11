Врач рассказал, почему в Китае фиксируют новые случаи коронавируса

Специалист по китайской медицине Машаллах Мехтиев заявил, что новые случаи заражения коронавирусной инфекцией в Китае происходят из-за того, что невозможно полностью контролировать передачу вируса. Об этом пишет издание "Вечерняя Москва".

Он также добавил, что данный вирус очень долго способен жить и оставаться на разных поверхностях, что повышает риск появления новых инфицированных CoViD-19.

Мехтиев отметил, что власти КНР точно не допустят второй волны заболевания коронавирусом в стране.

— В Китае действует самая совершенная система мониторинга за передвижением граждан на время эпидемии: личные QR-коды показывают локации передвижения за последние две недели. На входах в метро стоят лазерные тепловизоры, — рассказал эксперт.

По словам специалиста, китайские граждане достаточно серьёзно относятся ко всем требованиям медиков. В общественных местах людям измеряют температуру, берут личные данные, а в жилые дома могут попасть только те, кто там проживает.

При этом, как подчеркнул Машаллах Мехтиев, ситуация в стране может ухудшиться, если коронавирус начнёт мутировать.