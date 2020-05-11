В Китае продолжает расти число выявленных случаев коронавируса

Китайские врачи за последние сутки выявили 17 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а также 12 бессимптомных носителей.

Как сообщают в Госкомитете по вопросам здравоохранения КНР, за день выздоровело 24 пациента, никто не умер.

Уточняется, что 7 из 17 случаев являются ввозными (автономный район Внутренняя Монголия), остальные — локальные: три — в провинции Цзилинь, по одному в провинциях Хэйлунцзян и Ляонин. Ещё пятерых инфицированных зафиксировали в городе Ухани провинции Хубэй. Днём ранее сообщалось, что впервые после длительного перерыва там был зарегистрирован новый случай заражения. Кроме того, ещё 17 бессимптомных носителей вируса были переведены в разряд подтверждённых.

В общей сложности в Китае сейчас выявлено 1690 ввозных случаев заболевания коронавирусом, 99 человек всё ещё болеют, трое находятся в тяжёлом состоянии, 1591 выздоровел, ни один человек, въехавший в Китай инфицированным из-за границы, не скончался.

— Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 918 подтверждённых случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеет 141 человек (девять человек находятся в тяжёлом состоянии), 78 144 человека выписаны из больниц, 4633 скончались, — говорится в сообщении Госкомитета.