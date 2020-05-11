Интерес россиян к онлайн-обучению вырос в три раза за время самоизоляции

В условиях ситуации с распространением коронавирусной инфекции и введённого режима самоизоляции интерес россиян к онлайн-услугам повысился, что привело к значительному увеличению числа платежей в данной категории. К такому выводу пришли аналитики банка "Русский стандарт", передаёт РИА "Новости".

— Аналитики изучили все операции в своей эквайринговой сети в сегментах "онлайн-обучение" и "онлайн-кинотеатры" и сравнили полученные данные за март и апрель с показателями за предшествующие месяцы, — говорится в сообщении.

По их данным, в апреле больший прирост числа операций был у кинотеатров — 55%, тогда как обучение прибавило только 3%. Зато в марте, с 11-го по 31-е число, количество операций по оплате образовательных услуг выросло сразу на 291% в сравнении с уровнем февраля, виртуальные кинозалы же прибавили только 170% за аналогичный период.