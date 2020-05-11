"Рекомендованная самоизоляция". В Татарстане с 12 мая отменяют электронные пропуска

Правительство Татарстана постановило отменить введённый ранее в регионе пропускной режим, а также ослабить некоторые ограничительные меры, принятые в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом говорится в документе на региональном портале правовой информации.

Так, с 12 мая режим самоизоляции для граждан становится рекомендованным, а не обязательным, при этом для людей старше 65 лет также снимается запрет на выход из дома. Однако всем жителям региона необходимо использовать защитные маски и перчатки в общественном транспорте и магазинах.

В то же время работа развлекательных заведений, кафе, саун и ресторанов, как и торговых центров и ещё ряда организаций, остаётся под запретом, а двухнедельная самоизоляция остаётся обязательной для прибывших из других регионов. А по прибытии из-за границы этот срок проводится в обсервации.