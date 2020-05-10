Женщина с коронавирусом сбежала из больницы в Сочи

В Сочи из инфекционной больницы сбежала пациентка, у которой был выявлен коронавирус. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Отмечается, что побег совершила 28-летняя женщина, которая приехала в город из Москвы. Согласно правилам, она должна была провести две недели в обсервации. 5 мая врачи выявили у неё коронавирус и перевели в инфекционную больницу № 2 города Сочи.
В ночь с 8 на 9 мая женщине удалось сбежать. Для этого она перелезла через бетонный забор. Сейчас её разыскивает полиция, так как она представляет угрозу для окружающих.