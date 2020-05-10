Во Франции впервые за всю историю отменили Каннский кинофестиваль

Каннский кинофестиваль отменён в этом году из-за пандемии коронавируса во Франции. Об этом сообщает Variety со ссылкой на представителя оргкомитета фестиваля.

Сообщается, что продление французскими властями режима ЧС на территории страны минимум до 10 июля не позволит организаторам провести кинофорум даже осенью.

— В это время глобального кризиса здравоохранения наши мысли обращаются к жертвам CoViD-19. Мы выражаем нашу солидарность с теми, кто борется с этой болезнью, — заявили организаторы Каннского кинофестиваля.

От проведения кинематографического фестиваля онлайн в оргкомитете сразу отказались. При этом добавили, что отобранные на конкурс фильмы будут показаны на других фестивалях, в том числе Венецианском. Каннский кинофестиваль отменён впервые за 74 года существования.