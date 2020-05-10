Экс-премьера Индии срочно госпитализировали с болью в груди

Бывшего премьер-министра Индии Манмохана Сингха экстренно доставили во Всеиндийский институт медицинских наук в Нью-Дели из-за боли в груди.

Об этом в "Твиттере" сообщает издание Economic Times. По его данным, 87-летний Сингх госпитализирован вечером в воскресенье, сейчас он находится в кардиохирургическом отделении под постоянным наблюдением врачей.

Известно, что экс-премьер Индии в 2009 году в этом же медицинском учреждении перенёс операцию по шунтированию сердца.