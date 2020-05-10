Историк заявил, что большинство американцев не знают о роли СССР в победе над нацизмом
Ранее Белый дом опубликовал пост, в котором её присвоили США и Великобритания.
Профессор истории Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник заявил, что большинство граждан США не знают о ключевой роли СССР в победе над фашистской Германией в 1945 году.
— Забыт тот факт, что Советский Союз противостоял 200 германским дивизиям на протяжении большей части войны, в то время как США и Великобритания воевали с десятью. Американцы также не знают, что 27 миллионов советских граждан погибли на войне, и даже не представляют, что это значит, — сказал Кузник в интервью ТАСС.
Профессор сообщил, что провёл среди американских студентов анонимный опрос о потерях США и СССР во время войны с фашистами, результаты которого были ошеломительными.
— Среднестатистический ответ, который я получил, был 90 тысяч американцев — не хватает ещё 300 тысяч. И 100 тысяч советских граждан. Ошиблись на 27 миллионов. Это действительно шокирует, — пояснил Кузник.
Напомним, 9 мая Белый дом опубликовал поздравление с Днём Победы, в котором упомянул США и Великобританию, но не СССР. Публикация вызвала резонанс в соцсетях и была многократно прокомментирована как зарубежными, так и российскими пользователями. Позднее пост удалили. В МИД РФ считают, что с такими заявлениями "мириться нельзя".
Фото © Wikipedia