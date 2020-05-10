Историк заявил, что большинство американцев не знают о роли СССР в победе над нацизмом

Ранее Белый дом опубликовал пост, в котором её присвоили США и Великобритания.

Профессор истории Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник заявил, что большинство граждан США не знают о ключевой роли СССР в победе над фашистской Германией в 1945 году.

— Забыт тот факт, что Советский Союз противостоял 200 германским дивизиям на протяжении большей части войны, в то время как США и Великобритания воевали с десятью. Американцы также не знают, что 27 миллионов советских граждан погибли на войне, и даже не представляют, что это значит, — сказал Кузник в интервью ТАСС.

Профессор сообщил, что провёл среди американских студентов анонимный опрос о потерях США и СССР во время войны с фашистами, результаты которого были ошеломительными.

— Среднестатистический ответ, который я получил, был 90 тысяч американцев — не хватает ещё 300 тысяч. И 100 тысяч советских граждан. Ошиблись на 27 миллионов. Это действительно шокирует, — пояснил Кузник.