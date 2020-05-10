Белый дом отказался комментировать присвоение США победы над нацизмом

Белый дом отказался от комментария относительно своей публикации, сделанной 8 мая, в которой говорилось о том, что победа над нацизмом 8 мая 1945 года была одержана США и Великобританией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу американской администрации.

— В ответ на запрос пояснить данную публикацию в пресс-службе не стали предоставлять каких-либо заявлений, — говорится в сообщении.

Ранее Лайф сообщал, что публикация вызвала резонанс в соцсетях и была многократно прокомментирована как зарубежными, так и российскими пользователями. Популярный рэпер Тимати заявил, что не будет "проходить мимо", и призвал подписчиков выразить свои мысли под постом Белого дома.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если подобные фальсификации исходят со стороны "защитников демократии", то с этим мириться ни в коем случае нельзя. Она отметила, что данная публикация должна нейтрализовать положительный дух принятия совместного заявления президентов РФ и США, которое было посвящено 75-летию встречи советских и американских солдат на Эльбе.