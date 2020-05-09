В МИД РФ возмутились заявлением Белого дома о победе США и Великобритании над нацизмом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала опубликованное ранее заявление американских властей о победе США и Великобритании над нацизмом.

— Называйте это как хотите: фальсификация, издевательство над здравым смыслом, переписывание истории. Но когда такой комментарий допускают официальные власти страны, называющей себя "лидером свободного мира" и "защитником демократии", непримиримым борцом с фейками, мириться с этим нельзя, — написала представитель российского внешнеполитического ведомства на своей странице в "Фейсбуке".

По словам Захаровой, данное высказывание нейтрализует эффект от принятия совместного заявления президентов РФ и США, которое было посвящено 75-летию встречи советских и американских солдат на Эльбе, где "подчёркивалась роль многих стран и народов, жертвенность миллионов солдат и гражданских в борьбе против нацистского режима.

Кроме того, представитель дипведомства добавила, что в российском заявлении воспевался "дух Эльбы", а в американском — только американский дух.