Вице-президент США отказался от встречи с Трампом из-за коронавируса у его секретаря.

Вице-президент США Майк Пенс пропустил совещание с президентом страны Дональдом Трампом и высшими военными чиновниками, поскольку находился в это время на домашней самоизоляции из-за того, что результаты обследования его пресс-секретаря Кэти Миллер — супруги советника президента Стивена Миллера — дали положительный результат.
Как сообщает агентство Bloomberg, Пенс остаётся дома, потому что официального заявления об изоляции вице-президента не было. Поэтому он не покидает место жительства из предосторожности. При этом отмечается, что все проведённые исследования на наличие коронавирусной инфекции у него дали отрицательный результат, в том числе и те, что проводились в последний раз, 8 мая.
Примечательно, что буквально накануне на 14-дневный карантин ушли трое членов созданной Белым домом рабочей группы по борьбе с коронавирусом, которую возглавлял Пенс. Среди них был главный инфекционист США Энтони Фаучи, а также глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд и руководитель Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США Стивен Хан.