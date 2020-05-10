Вице-президент США отказался от встречи с Трампом из-за коронавируса у его секретаря.

Вице-президент США Майк Пенс пропустил совещание с президентом страны Дональдом Трампом и высшими военными чиновниками, поскольку находился в это время на домашней самоизоляции из-за того, что результаты обследования его пресс-секретаря Кэти Миллер — супруги советника президента Стивена Миллера — дали положительный результат.

Как сообщает агентство Bloomberg, Пенс остаётся дома, потому что официального заявления об изоляции вице-президента не было. Поэтому он не покидает место жительства из предосторожности. При этом отмечается, что все проведённые исследования на наличие коронавирусной инфекции у него дали отрицательный результат, в том числе и те, что проводились в последний раз, 8 мая.