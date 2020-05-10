Откроют парикмахерские, но не фудкорты. На Украине приступили к ослаблению карантинных мер

На Украине начался первый этап ослабления введённых 12 марта мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, которые были введены в связи со вспышкой заболевания и неоднократно продлевались. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— На Украине ослабят первые карантинные ограничения и начнёт работать концепция адаптивного карантина. Это означает, что местные органы власти с учётом эпидемической ситуации в каждом конкретном регионе смогут оставить определённые ограничения в силе, — написал он.

Вызванное экономической необходимостью решение в первую очередь коснётся предприятий малого и среднего бизнеса. В частности, разрешено возобновление работы предприятий, осуществляющих торговлю непродовольственными товарами, в том числе на территории торговых центров. Но развлекательные зоны и фудкорты по-прежнему будут закрыты. Зато начнут работу салоны красоты, парикмахерские, маникюрные и педикюрные салоны.

— Городские власти Киева решили подождать с открытием ТРК, а городские власти Львова считают, что для открытия парикмахерских слишком рано. Это ответственная позиция руководителей города. Они руководствуются данными ВОЗ и динамикой распространения болезни, — отметил Шмыгаль.

Премьер выразил благодарность жителям страны, которые "добросовестно" соблюдали карантинные правила и тем самым спасли тысячи жизней. Но при этом он предупредил, что сейчас наступает "самый ответственный момент", поскольку ослабление карантина не означает, что проблема коронавируса решилась сама собой. Каждому жителю придётся учиться "жить и работать" в новых условиях, и тогда следующий этап наступит быстрее.