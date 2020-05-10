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Хоспис в Подмосковье, где погибло девять человек, по документам был обычным домом

Власти региона намерены разобраться в сложившейся ситуации.

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Фото © LIFE

Хоспис для пожилых людей в подмосковном Красногорске, где в результате пожара погибло девять человек, не имел документов. Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе главы городского округа.

Здесь по документам просто дом, никакой хоспис не зарегистрирован. По документам здесь обычный жилой дом, заявил собеседник агентства.

Власти намерены разобраться в сложившейся ситуации.

Напомним, в ночь на 11 мая в частном хосписе в Красногорске произошёл пожар, в результате которого погибло девять человек.

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