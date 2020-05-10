Хоспис в Подмосковье, где погибло девять человек, по документам был обычным домом

Хоспис для пожилых людей в подмосковном Красногорске, где в результате пожара погибло девять человек, не имел документов. Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе главы городского округа.
— Здесь по документам просто дом, никакой хоспис не зарегистрирован. По документам здесь обычный жилой дом, — заявил собеседник агентства.
Власти намерены разобраться в сложившейся ситуации.
Напомним, в ночь на 11 мая в частном хосписе в Красногорске произошёл пожар, в результате которого погибло девять человек.