"Надеюсь, с тобой всё будет хорошо". Нурмагомедов поддержал Фергюсона после поражения

— Что бы ни случилось, это в прошлом. Голову выше, Тони, я надеюсь, что с тобой и твоей семьёй всё будет хорошо. Когда ваш сын вырастет, он будет гордиться тобой, — написал россиянин на своей странице в "Твиттере".