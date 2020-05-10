"Надеюсь, с тобой всё будет хорошо". Нурмагомедов поддержал Фергюсона после поражения

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов поддержал американца Тони Фергюсона, который проиграл в поединке за временный титул в лёгком весе соотечественнику Джастину Гейджи.
— Что бы ни случилось, это в прошлом. Голову выше, Тони, я надеюсь, что с тобой и твоей семьёй всё будет хорошо. Когда ваш сын вырастет, он будет гордиться тобой, — написал россиянин на своей странице в "Твиттере".
Напомним, на турнире UFC 249 в Джексонвилле Джастин Гейджи победил Тони Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде. После боя проигравшего экстренно доставили в больницу. Теперь Гейджи должен встретиться в титульном бою с Хабибом Нурмагомедовым.