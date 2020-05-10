Шокирующий провал Тони и победа Олейника. Главные итоги турнира UFC, состоявшегося несмотря на пандемию

Главным итогом шоу в Джексонвилле стало определение временного чемпиона организации в лёгком весе. Вопреки прогнозам и ожиданиям, стал им не Тони Фергюсон…

Джастину Гейджи сегодня аплодируют стоя! 31-летний Хайлайт сегодняшним утром устроил показательную "расправу" над одним из самых великих воинов, когда-либо выходивших в клетку. На протяжении почти всех 23 с половиной минут боя, Гейджи попросту избивал Фергюсона, продемонстрировав высочайший уровень бойцовского IQ. Знаменитые локти, прыжки коленями, нестандартные удары… Всего этого мы сегодня не увидели в арсенале Тони. Джастин вынудил соперника играть в свою игру, в которой шансов у Эль-Кукуя не было.

Единственное, чем смог запомниться Фергюсон, — это апперкот под занавес второго раунда, чуть было не нокаутировавший Хайлайта. Спас гонг… Больше ничего. Складывалось ощущение, что Тони не в своей тарелке, его что-то беспокоит. Возможно, на организме 36-летнего спортсмена сказалась вторая менее чем за месяц шоковая сгонка веса. Но от того Фергюсона, которого мы привыкли видеть в десятке последних выступлений, не было и следа. Гейджи нашпиговывал лицо противника своими бронебойными ударами с обеих рук, превращая голову Тони в раздувшуюся тыкву. За минуту с небольшим до финального гонга рефери Херб Дин принял решение не испытывать судьбу, остановив избиение после очередного пропущенного Фергюсоном удара в голову. Тони не протестовал…

Что дальше? По устоявшейся традиции UFC после определения временного чемпиона проводит бой за объединение поясов. Как будет на этот раз? С одной стороны, здесь всё прозрачно и понятно: есть два бойца и только один настоящий пояс. С другой — у Хабиба и Джастина один менеджер — Али Абдель-Азиз. Станет ли этот фактор преградой для проведения объединительного поединка, пока вопрос. Не исключено, что Джастин может встать "на ремонт", а на замену Хайлайту выйдет Конор Макгрегор. Который, кстати, по странному стечению обстоятельств, как и Нурмагомедов, объявил о желании вернуться в клетку в июле… Как говорится, поживём — увидим!

В ко-мейн-ивенте шоу чемпион в легчайшем весе Генри Сехудо предсказуемо переехал не выступавшего три с половиной года Доминика Круса, отправив комментатора по прозвищу Доминатор в технический нокаут на исходе второго раунда.

Неожиданно по окончании поединка чемпион объявил о завершении своей спортивной карьеры.

— Мне 33 года, я доволен своей карьерой, — отметил Сехудо. — Дядя Дана, спасибо тебе за всё, ты настоящий мужик. Все, кто сейчас здесь, спасибо вам большое. Трипл-Си уходит, ребята, больше вы не услышите мою задницу.

По словам Генри, дома его ждёт девушка и он планирует создать семью. По словам президента компании Даны Уайта, вакантный пояс чемпиона UFC в легчайшей весовой категории теперь оспорит россиянин Пётр Ян. Кто станет его соперником, пока не известно. Кстати, беспощадный омич лаконично отозвался об уходе Сехудо из спорта, назвав его клоуном…

42-летний россиянин Алексей Олейник порадовал своих поклонников, выиграв в вязком, похожем на матч по грепплингу бою у бразильского ветерана Фабрисиу Вердума. И тут "спасибо деду за победу"…

Из других событий UFC 249 стоит отметить трудовую победу Энтони Петтиса над Дональдом Серроне. Увы, схватка ярких ударников получилась не столь зрелищной и запоминающейся. Бойцы откровенно не зажгли…

… Как, например, Франсис Нганну. Француз с камерунскими корнями в очередной, уже в 11-й раз показал миру, что является суперчеловеком с динамитом в руках. Единственное точное попадание Франсиса в голову, и всё окончено. Чемпиона мира по кикбоксингу Жаирзиньо Розенструйка хватило лишь на 20 секунд. С вопросом, кто теперь главный претендент на бой с чемпионом, сложности быть не должно. Здесь всё очевидно!

UFC 249

Результаты турнира

Основной кард:

— Джастин Гейджи победил Тони Фергюсона (остановка рефери, 3:39);

— Генри Сехудо победил Доминика Круса (ТКО, 4:58);

— Франсис Нганну победил Жаирзиньо Розенструйка (КО, 0:20);

— Кэлвин Каттар победил Джереми Стивенса (ТКО, 2:42);

— Грег Харди победил Йоргана Де Кастро (единогласное решение судей).

Предварительный кард:

— Энтони Петтис победил Дональда Серроне (единогласное решение судей);

— Алексей Олейник победил Фабрисиу Вердума (раздельное решение судей);

— Карла Эспарза победила Мишель Уоттерсон (раздельное решение судей);

— Висенте Люке победил Нико Прайса (ТКО, 3:37);

— Брайс Митчелл победил Чарльза Роза (единогласное решение судей);