Питер делает ставку на молодёжь. Кажется, СКА решился на смену главного тренера

Континентальная хоккейная лига со следующего сезона вступает на новый путь своего развития. Отныне клубы КХЛ будут придерживаться жёсткого потолка зарплаты. Теперь командам нельзя тратить на зарплату своим хоккеистам более 900 млн рублей в год. Исходя из этого, клубы, кто как может, стараются адаптироваться под новые условия игры. Пока одни пытаются пробить этот самый потолок, предлагая увеличить его на несколько сотен миллионов рублей, дабы удержать своих звёздных игроков, другие команды, такие как СКА, выбрали иной путь развития, сделав ставку на талантливую молодёжь, которой не нужно платить баснословные деньги, но от которой можно ожидать положительного результата.

Так, в ходе минувшего сезона тренерский штаб СКА пополнил главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин. И это назначение отнюдь не случайно. Специалист восемь лет возглавлял молодёжную команду страны, добившись с ней значительных успехов. В своё время поработать с Брагиным на благо отечественного молодёжного хоккея успели такие хоккеисты, как Панарин, Тарасенко, Кузнецов и многие другие звёзды наших дней.

Фото © Пресс-служба ФХР

Источник Лайфа уверяет, что назначение Брагина главным тренером СКА — вопрос уже решённый, и с этим сложно не согласиться. Если раньше питерский клуб тратился в основном на состоявшихся звёздных хоккеистов, то теперь у боссов СКА в приоритете одарённые молодые хоккеисты, которые при правильном подходе к ним могут вырасти в больших игроков. В связи с такой политикой клуба появление в команде Брагина не вызывает удивления. Этот специалист умеет, а главное, любит работать с молодёжью. Об этом свидетельствует статистика выступлений его команды на молодёжном первенстве планеты: золото (2011), серебро (2012, 2015, 2016, 2020), бронза (2017, 2019).

Помимо результатов сборной важно отметить и положительную атмосферу, царящую в команде Брагина. Для многих хоккеистов он стал вторым отцом, умеющим найти подход к молодым игрокам.

Это тот тренер, чей авторитет ты чувствуешь. В то же время он разговаривает с игроками на равных, находя с нами общий язык. Даже за такой короткий промежуток времени, как чемпионат мира, он делает из ребят одну сплочённую команду. Все прислушиваются к его советам. Он очень хороший человек и такой же тренер. К нему все парни в команде относятся как к отцу Александр Романов Защитник ХК ЦСКА

Назначение Брагина главным тренером СКА кажется верным и объяснимым. Ну кто ещё так хорошо знает молодёжь? При этом у наставника есть опыт работы и с состоявшимися игроками, что тоже придаёт бонусов Брагину. Например, в 2012 году он тренировал ЦСКА, где на тот момент играл один из самых одиозных нападающих российского хоккея — Александр Радулов. Тогда, правда, ходили слухи о неком конфликте между тренером и хоккеистом, но в любом случае это дело прошлое, да и сам Брагин за это время стал намного опытнее и авторитетнее в хоккейной России, чем восемь лет назад.

В системе СКА сейчас много молодых талантов, которые нужно уметь раскрыть. На эту роль Брагин подходит как нельзя лучше. Подколзин, Марченко, Морозов, эти игроки — будущее СКА. Именно с ними Валерий Брагин выиграл своё последнее серебро на минувшем чемпионате мира, и именно с ними тренеру придётся покорять КХЛ.

Сейчас можно услышать много рассуждений на тему, сможет ли Брагин с молодёжного хоккея безболезненно для СКА перестроиться на взрослую игру. Сможет ли он так же, как с пацанами, найти общий язык с профессионалами? Как говорится, время покажет. Но все как один сходятся во мнении, что на такой СКА будет любопытно посмотреть.

Фото © Пресс-служба ФХР

А что же в таком случае делать нынешнему наставнику петербуржцев Алексею Кудашову и чем он не угодил руководству СКА? Здесь не стоит искать подводных камней, потому что их нет. Причина проста: молодым хоккеистам нужен свой тренер, который знает молодёжный хоккей как свои пять пальцев. К Кудашову не может быть вопросов, свою работу он делал хорошо. Наставник возглавил СКА и сборную России в 2018 году, сменив на тренерском мостике Илью Воробьёва. Нельзя сказать, что Кудашов плохо отработал этот сезон. Его СКА был одним из лидеров регулярного чемпионата, выдавая приличные победные серии. Команда финишировала второй на Западе, до последнего ведя борьбу за первое место с ЦСКА. В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина петербуржцы со счётом 4-0 в серии уверенно одолели подольский "Витязь", после чего розыгрыш трофея по известным причинам был отменён. Эти результаты никак нельзя назвать провальными.

Фото © Пресс-служба ФХР