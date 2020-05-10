Гейджи взял верх над Фергюсоном в главном бою UFC 249

В поединке за временный титул в лёгком весе на турнире UFC 249 в Джексонвилле Джастин Гейджи победил Тони Фергюсона техничным нокаутом.

Противостояние на ринге продолжалось в течение пяти раундов. В последние минуты судья прервал бой из-за того, что Фергюсон травмировал ногу.