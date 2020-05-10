На Украине масочный режим может сохраниться до Нового года

Масочный режим на Украине может сохраниться до конца текущего года, если летняя жара не улучшит эпидемиологическую ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в интервью изданию "РБК-Украина".
— Если число случаев будет идти к снижению, улучшаться, то, возможно, и не всё лето мы будем ходить в масках, а достаточно быстро выйдем. Возможно, и детские садики откроем. Если будем видеть, что сезонность не влияет на распространение инфекции, тогда будет сложнее. Тогда будем балансировать на этих 350–500 случаев, а маска станет с нами неотъемлемым другом до конца этого года, — сообщил он.
По словам Ляшко, следующее решение о продлении карантина в связи с эпидемией коронавируса будет приниматься 22 мая.
Как сообщает Министерство здравоохранения Украины, на территории страны за минувшие сутки зарегистрировано 522 новых случая заражения, а общее количество выявленных фактов составляет 15 232 человека. С начала эпидемии от CoViD-19 скончался 391 человек.