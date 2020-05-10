Саакашвили заявил, что Грузия будет голодать в случае ухудшения отношений с Украиной

Экс-президент Грузии, а ныне глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что ухудшение отношений между странами грозит голодом для грузинского народа. Об этом заявил политик в эфире телеканала Mtavari Arxi.
— Мы не должны забывать, что, исходя из размеров, Грузия больше нуждается в Украине, нежели наоборот. Большая часть того, что мы покупаем в магазинах Грузии, например зерновые, гречка, мясопродукты, колбаса, молоко, завозится с Украины. Украина является очень важным рынком сбыта для нашей продукции, — отметил Саакашвили.
Он также добавил, что "бросить тень на отношения с Украиной будет катастрофой и завтра люди в Грузии умрут от голода".
Напомним, Михаил Саакашвили возглавлял Грузию с 2004 по 2013 год. Украинский президент Владимир Зеленский 7 мая назначил его председателем Исполнительного комитета реформ Украины. До этого обсуждался вариант назначения политика на должность вице-премьера, но Верховная рада Украины не поддержала такое решение. В ответ на назначение Саакашвили грузинские власти отозвали из Киева своего посла для проведения консультаций.