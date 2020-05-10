Саакашвили заявил, что Грузия будет голодать в случае ухудшения отношений с Украиной

Экс-президент Грузии, а ныне глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что ухудшение отношений между странами грозит голодом для грузинского народа. Об этом заявил политик в эфире телеканала Mtavari Arxi.

— Мы не должны забывать, что, исходя из размеров, Грузия больше нуждается в Украине, нежели наоборот. Большая часть того, что мы покупаем в магазинах Грузии, например зерновые, гречка, мясопродукты, колбаса, молоко, завозится с Украины. Украина является очень важным рынком сбыта для нашей продукции, — отметил Саакашвили.

Он также добавил, что "бросить тень на отношения с Украиной будет катастрофой и завтра люди в Грузии умрут от голода".