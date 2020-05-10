Думали, что какой-то сюрприз. Участник вечеринки, где взорвалась граната, рассказал подробности происшествия

Участники вечеринки в доме на Ставрополье, где вечером 10 мая взорвалась граната, долго думали, что кинувший её мужчина был частью какого-то сюрприза. Как стало известно Лайфу, об этом один из гостей дома рассказал правоохранителям.

По его словам, гости начали застолье около 18:00. Поводом был юбилей хозяйки дома, которой исполнилось 55 лет. Примерно через два часа во дворе появился какой-то мужчина и бросил неизвестный предмет.

По словам мужчины, сначала он подумал, что это какой-то сюрприз или фейерверк. Через некоторое время после взрыва всех гостей сильно оглушило, а ещё через несколько минут он увидел, как у многих из отдыхавших повреждены разные конечности. Как подчеркнул участник мероприятия, у всех гостей были осколочные ранения.