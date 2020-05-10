Бросивший гранату во двор соседей мужчина в момент происшествия был пьян

Бросивший гранату во двор соседского дома житель Ставрополья в момент происшествия был пьян. По информации Лайфа, между ним и его соседями и ранее возникали конфликты.

При этом причиной происшествия стало шумное поведение соседей и их друзей, которые в этот момент находились в доме. Как стало известно Лайфу, задержанным оказался мужчина 1953 года рождения.

Как сообщает СУ СКР по региону, по факту ЧП возбуждено уголовное дело. Отмечается, что в какой-то момент недовольный мужчина перебросил гранату через забор.

— Следственный отдел по городу Георгиевску Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом), — говорится в сообщении.

Также в распоряжении Лайфа оказался список пострадавших в результате взрыва гранаты.

Пострадавшие: Сашков Г.В. 1964 года рождения Сашкова М.В. 1965 года рождения Сашков А. 1959 года рождения Сашкова И. 1958 года рождения Никочалов С.И. 1959 года рождения Никочалова Г. 1959 года рождения Цветкова Л. 1964 года рождения Букина А. 1975 года рождения Каштанова В. 1947 года рождения Дружбин В. 1970 года рождения Дружбина Г. 1970 года рождения Ереммзина Л. 1958 года рождения (в тяжёлом состоянии) Казадоев Г. 1958 года рождения (в тяжёлом состоянии) Казадоева Н. 1956 года рождения (в тяжёлом состоянии)

Следствие продолжает расследование уголовного дела.