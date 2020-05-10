НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Бросивший гранату во двор соседей мужчина в момент происшествия был пьян

Причиной такого поступка стало слишком шумное поведение его соседей и их друзей.

934

Фото © LIFE

Бросивший гранату во двор соседского дома житель Ставрополья в момент происшествия был пьян. По информации Лайфа, между ним и его соседями и ранее возникали конфликты.

При этом причиной происшествия стало шумное поведение соседей и их друзей, которые в этот момент находились в доме. Как стало известно Лайфу, задержанным оказался мужчина 1953 года рождения.

Как сообщает СУ СКР по региону, по факту ЧП возбуждено уголовное дело. Отмечается, что в какой-то момент недовольный мужчина перебросил гранату через забор.

Следственный отдел по городу Георгиевску Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом), — говорится в сообщении.

Также в распоряжении Лайфа оказался список пострадавших в результате взрыва гранаты.

Пострадавшие:

Сашков Г.В. 1964 года рождения

Сашкова М.В. 1965 года рождения

Сашков А. 1959 года рождения

Сашкова И. 1958 года рождения

Никочалов С.И. 1959 года рождения

Никочалова Г. 1959 года рождения

Цветкова Л. 1964 года рождения

Букина А. 1975 года рождения

Каштанова В. 1947 года рождения

Дружбин В. 1970 года рождения

Дружбина Г. 1970 года рождения

Ереммзина Л. 1958 года рождения (в тяжёлом состоянии)

Казадоев Г. 1958 года рождения (в тяжёлом состоянии)

Казадоева Н. 1956 года рождения (в тяжёлом состоянии)

Следствие продолжает расследование уголовного дела.

Напомним, вечером 10 мая местный житель кинул гранату во двор частного дома, в котором в тот момент находилась компания друзей. По информации Лайфа, через некоторое время он был задержан. При этом предполагаемый виновник происшествия не пытался скрыться.

Выбор редакции

Loading...