Лайф публикует видео с места взрыва гранаты в частном доме в Ставропольском крае

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В распоряжении Лайфа оказалось видео с места взрыва гранаты в посёлке Приэтокском Ставропольского края, где пострадало 11 человек.

На кадрах можно увидеть пострадавших, которым оказывают первую помощь, а также лужи крови на полу дома. При этом здание повреждений не получило.