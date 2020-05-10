Лайф публикует видео с места взрыва гранаты в частном доме в Ставропольском крае

Видео © LIFE
В распоряжении Лайфа оказалось видео с места взрыва гранаты в посёлке Приэтокском Ставропольского края, где пострадало 11 человек.
На кадрах можно увидеть пострадавших, которым оказывают первую помощь, а также лужи крови на полу дома. При этом здание повреждений не получило.
Напомним, вечером 10 мая местный житель кинул гранату во двор частного дома, в котором в тот момент находилась компания друзей. По информации Лайфа, через некоторое время он был задержан. При этом предполагаемый виновник происшествия не пытался скрыться.