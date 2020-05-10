Великобритания смягчает карантинные меры с 13 мая

В среду, 13 мая, власти Великобритании собираются начать смягчение карантинных мер, которые были введены на территории страны в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом в ходе телеобращения к народу заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.

— С этой среды мы разрешим людям заниматься неограниченное число раз спортом на улице, вы можете загорать на солнце, поехать на автомобиле в другие места, — сказал глава британского правительства.

По словам Джонсона, те люди, которые не имеют возможности работать из дома, также смогут вернуться на свои постоянные рабочие места.

Кроме того, премьер Великобритании сообщил, что с 1 июня могут заработать магазины и школы, а с июля — некоторые отели и откроются общественные места. Однако Джонсон отметил, что в случае ухудшения ситуации и роста количества инфицированных все введённые ограничения могут отменить, а штрафы за их несоблюдение увеличить.