В Волгограде сотрудника СК подозревают в вымогательстве

В Волгограде представители СУ СКР по региону совместно с местными оперативными службами УФСБ России установили причастность и задержали сотрудника территориального подразделения СК по делу о вымогательстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы устанавливают все детали преступления, а также роль каждого соучастника в его совершении.