Минздрав призвал регионы не экономить на надбавках для врачей, борющихся с коронавирусом

Денежные средства, необходимые для медработников, которые задействованы в лечении пациентов с диагнозом "коронавирусная инфекция", были перечислены в регионы, и руководству на местах не следует предпринимать попыток "оптимизировать" выплаты медперсоналу. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семёнова.

— Мы получаем тревожные сигналы из некоторых регионов, в которых медработникам выплатили стимулирующие выплаты в размере нескольких сотен рублей, не объяснив при этом методику расчёта. В результате возникает справедливое непонимание со стороны персонала, ощущение, что на них сэкономили. Медицинский работник, если он по должности работает с пациентами с CoViD-19 или биологическим инфицированным материалом, должен получать стимулирующую выплату в соответствии с 415-м постановлением правительства, — сказала она.

При этом заместитель министра подчёркивает, что выплаты за апрель должны быть произведены в соответствии с действующими в организации сроками, но не позднее 15 мая. Перечень получателей определяется руководителем конкретной медицинской организации — главврачом.

— Что касается так называемой президентской надбавки, она выплачивается в размере не более 100% на одну ставку. То есть, если медработник работает на 0,5 ставки — он получает 50% надбавки, а если на две ставки, то всё равно получает одну выплату, — указала Семёнова.

По её словам, выплаты могут уменьшаться только в одном случае — если работник был на больничном или в отпуске. Его выплата будет формироваться пропорционально числу отработанного в месяце времени. При это она отметила, что попытки некоторых руководителей "оптимизировать" выплаты или пересчитать их на "по минутам" не имеют под собой оснований, в связи с чем потребуют серьёзной оценки.