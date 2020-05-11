Названы регионы, где россияне больше всего нарушают режим самоизоляции

Наибольшее число нарушителей режима самоизоляции, введённого из-за пандемии коронавируса, зафиксировано в южных регионах России, а также в Приморье. Об этом РИА "Новости" заявил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев.

— По такому показателю, как соотношение количества составленных протоколов к числу жителей, сейчас лидируют Краснодарский, Ставропольский, Приморский край и Республика Дагестан, — отметил он.

Однако, как подчеркнул Валяев, следует понимать, что результаты таких исследований не отражают полной картины, так как во всех российских регионах разная численность населения.