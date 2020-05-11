Трамп заявил, что он "недоволен" Китаем и не пойдёт на новые торговые переговоры

Соединённые Штаты не заинтересованы в обсуждении новых условий торгового соглашения с Китаем и предоставлении более выгодных условий. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме, которое транслировала пресс-служба американского лидера.

Корреспондент попросил главу государства прокомментировать сообщения о том, что КНР обратилась с просьбой изменить условия сделки, поскольку с момента её заключения произошла пандемия коронавируса и её последствия оказали существенное влияние на ситуацию.

— Я тоже слышал об этом. Они хотят пересмотреть торговую сделку, чтобы сделать её лучше для себя <...> Нет, меня это не интересует. Мы подписали сделку. Давайте посмотрим, выполняют ли они соглашение, — сказал Трамп.

По словам американского лидера, в текущей ситуации он "нисколько" не заинтересован, ведь часть вины за эпидемию коронавируса, по его мнению, лежит на Китае, поскольку тот не остановил вспышку инфекции в "самом зародыше".

В ходе беседы главу государства также попросили прокомментировать публикацию газеты The Wall Street Journal, в которой говорилось о возможном предупреждении властей США об угрозе кибератак со стороны хакеров, якобы связанных с Правительством КНР. Он отметил, что Вашингтон мониторит данные о китайских хакерах, и заявил, что Пекин долгие годы использовал США в своих интересах.