В ВОЗ не назвали долю населения, нужную для коллективного иммунитета от коронавируса

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока не могут точно сообщить о том, какая доля населения должна развить иммунитет к CoViD-19, чтобы выработался коллективный иммунитет, при котором будут защищены все люди в мире. Об этом на брифинге рассказала эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

— Во многих странах Европы, США, Азии очень незначительное число из протестированных людей продемонстрировали наличие антител, от 1 до 10% в зависимости от исследования, выборки. Мы не знаем, какая доля населения должна развить иммунитет к CoViD-19, чтобы защитить оставшуюся часть населения, но, безусловно, она должна быть выше, чем та, что обнаружена в этих исследованиях, — отметила она.

Коллективный иммунитет предполагает, что у части населения имеется защита от того или иного заболевания и это препятствует дальнейшему распространению болезни по всему обществу.