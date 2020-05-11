В ВОЗ не назвали долю населения, нужную для коллективного иммунитета от коронавируса

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока не могут точно сообщить о том, какая доля населения должна развить иммунитет к CoViD-19, чтобы выработался коллективный иммунитет, при котором будут защищены все люди в мире. Об этом на брифинге рассказала эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.
— Во многих странах Европы, США, Азии очень незначительное число из протестированных людей продемонстрировали наличие антител, от 1 до 10% в зависимости от исследования, выборки. Мы не знаем, какая доля населения должна развить иммунитет к CoViD-19, чтобы защитить оставшуюся часть населения, но, безусловно, она должна быть выше, чем та, что обнаружена в этих исследованиях, — отметила она.
Коллективный иммунитет предполагает, что у части населения имеется защита от того или иного заболевания и это препятствует дальнейшему распространению болезни по всему обществу.
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Однако, как заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, если бы какая-то страна не предпринимала на своей территории ограничительных мер, то была бы вероятность, что у жителей такого государства оказался бы коллективный иммунитет. По его словам, данная концепция неминуемо вела бы к гибели людей, чего не может допустить любая мировая держава.