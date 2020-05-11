ВОЗ сообщила о почти 89 тысячах новых случаев коронавируса в мире за минувшие сутки

За прошедшие сутки в мире было зарегистрировано более 89 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с подтверждённым диагнозом превысило четыре миллиона. Об этом говорится в информационном бюллетене Всемирной организации здравоохранения.

По её данным, в указанный период был выявлен 88 891 случай заражения коронавирусом, число погибших от заболевания — 4531 человек. Общее же число инфицированных составило 4 006 257 человек, из них 278 892 скончались.

Наиболее острая ситуация сложилась в Европейском регионе — 1 733 592 подтверждённых диагноза, из которых более 156 тысяч завершились летальным исходом.