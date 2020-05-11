В оперштабе Москвы ответили на главные вопросы о снятии самоизоляции

Уже с завтрашнего дня к работе смогут вернуться столичные промышленные предприятия и стройки, однако это не отменяет того факта, что в регионе по-прежнему будет действовать режим самоизоляции и вводятся дополнительные правила поведения в общественных местах. Об этом рассказали в московском оперативном штабе по ситуации с коронавирусом.

Отмечается, что с 12 мая в городе станет обязательным ношение защитных масок и перчаток при посещении аптек, магазинов, а также в общественном транспорте и прочих местах общественного пользования. При этом большинство городских организаций и парков по-прежнему будут закрыты до 31 мая. Первыми вернулись к работе строительство и промышленность, поскольку они не занимаются обслуживанием частных клиентов.

В то же время в оперативном штабе напоминают, что послабление ограничительных мер не относится к людям старше 65 лет, а также к пациентам с хроническими заболеваниями и беременным женщинам, они должны продолжать работать в удалённом режиме. Для работников же, которые трудятся на местах, работодатель должен предоставить маски, антисептики и оборудовать защитные перегородки, а также проводить выборочное тестирование на коронавирус.

В свою очередь в телеграм-канале штаба по экономическим вопросам отмечается, что ежедневно в Москве выявляют более пяти тысяч новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Такие цифры объясняются тем, что были увеличены объёмы тестирования. Среди новых подтверждённых случаев большое число пациентов, которые переносят заболевание в лёгкой или бессимптомной форме, а число тяжелобольных в Москве находится на одном уровне на протяжении последних двух недель.