В Мурманской области снимается режим самоизоляции

Глава Мурманской области Андрей Чибис заявил о том, что с 12 мая в регионе снимается режим самоизоляции, но вводится обязательный масочный режим. Об этом он написал в соцсети "ВКонтакте".

— С завтрашнего дня режим самоизоляции перестаёт быть обязательным для всех, кроме людей из особой группы риска — старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, — заявил Чибис.

Губернатор отметил, что первую неделю масочного режима волонтёры будут бесплатно раздавать маски в общественных местах. Также в Мурманской области начнут в обязательном порядке проверять на коронавирус кассиров магазинов, кондукторов и водителей в транспорте, а также сотрудников обсерваторов и волонтёров. Чибис добавил, что в регионе сохраняется запрет на работу торговых центров, баров и кафе.