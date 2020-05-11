Путин обратился к россиянам: От каждого из нас зависит, как быстро регионы вернутся к нормальной жизни

Главам регионов необходимо при соблюдении всех требований безопасности предоставить людям возможность выходить из дома, гулять с детьми и заниматься индивидуально спортом. Такие послабления необходимо ввести везде, где это допустимо, заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер призвал жителей страны быть предельно осторожными и не только сохранять, но и усиливать внимание к личным мерам безопасности, чтобы предотвратить заражение коронавирусом.

— Я понимаю и уже упоминал ранее, что подчас сил нет терпеть все ограничения, но заразиться, заболеть, потерять трудоспособность намного хуже, — подчеркнул Путин.