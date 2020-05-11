"Лично проверю". Путин заявил, что больше половины медиков ещё не получили положенные выплаты

Президент России Владимир Путин напомнил, что поручил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям скорой, которые работают с больными коронавирусом, однако получили деньги не все.

По словам главы государства, на руки средства получили только 56 тысяч человек, а это менее половины от тех, кому они положены. Путин подчеркнул, что сами средства регионы уже получили.