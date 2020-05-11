Путин призвал не трепать нервы медицинским работникам

В условиях распространения коронавирусной инфекции, когда российская система здравоохранения находится в постоянном напряжении, президент РФ Владимир Путин призвал помочь медработникам, обеспечить их всем необходимым и не трепать им нервы излишней отчётностью.

— Сегодня мы обязаны помочь медицинским работникам, обеспечить их всем необходимым, но и тем более не трепать им нервы, не отнимать их драгоценное время на излишнюю отчётность и лишние проверки, — сказал глава государства в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

В заключение российский лидер призвал всех руководителей, в том числе контрольных и надзорных ведомств, обратить на это особое внимание и принять на этот счёт соответствующие решения.