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Путин призвал не трепать нервы медицинским работникам

Президент наказал не нагружать врачей излишней отчётностью.

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В условиях распространения коронавирусной инфекции, когда российская система здравоохранения находится в постоянном напряжении, президент РФ Владимир Путин призвал помочь медработникам, обеспечить их всем необходимым и не трепать им нервы излишней отчётностью.

Сегодня мы обязаны помочь медицинским работникам, обеспечить их всем необходимым, но и тем более не трепать им нервы, не отнимать их драгоценное время на излишнюю отчётность и лишние проверки, — сказал глава государства в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

В заключение российский лидер призвал всех руководителей, в том числе контрольных и надзорных ведомств, обратить на это особое внимание и принять на этот счёт соответствующие решения.

Ранее Путин заявил о необходимости дополнительных действий по поддержке граждан и установил федеральные доплаты для соцработников.

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