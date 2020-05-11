Путин заявил о необходимости дополнительных действий по поддержке граждан

Президент России Владимир Путин напомнил, что с самого начала было принято принципиальное решение о помощи гражданам страны, которые особенно нуждаются в поддержке. Он отметил, что сейчас, в начале выхода из режима ограничений, необходимы дополнительные действия, прямая помощь людям.

— Прежде всего речь идёт о семьях с детьми, у них забот хватает всегда, а сейчас, если семья лишается привычного дохода, то им приходится совсем не просто, — подчеркнул президент.

Путин напомнил о выплатах семьям с несовершеннолетними детьми, имеющим право на материнский капитал, а также тем, где родители временно потеряли работу или имеют доход ниже прожиточного минимума на каждого члена семьи. Такие решения были приняты ранее.