Путин заявил о необходимости дополнительных действий по поддержке граждан

Президент России Владимир Путин напомнил, что с самого начала было принято принципиальное решение о помощи гражданам страны, которые особенно нуждаются в поддержке. Он отметил, что сейчас, в начале выхода из режима ограничений, необходимы дополнительные действия, прямая помощь людям.
— Прежде всего речь идёт о семьях с детьми, у них забот хватает всегда, а сейчас, если семья лишается привычного дохода, то им приходится совсем не просто, — подчеркнул президент.
Путин напомнил о выплатах семьям с несовершеннолетними детьми, имеющим право на материнский капитал, а также тем, где родители временно потеряли работу или имеют доход ниже прожиточного минимума на каждого члена семьи. Такие решения были приняты ранее.
Однако российский лидер отметил, что принятых решений сейчас недостаточно и в прямой поддержке государства нуждается куда больше граждан. Путин заявил, что накопленные страной резервы позволяют принять дополнительные решения о поддержке жителей.