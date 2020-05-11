Путин поручил ускорить внедрение онлайн-технологий в финансовый сектор

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Центробанком разработать и утвердить план по ускоренному внедрению в финансовый сектор технологий для дистанционного обслуживания клиентов. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В частности, речь идёт о заключении кредитных договоров и услугах, связанных с идентификацией клиентов с помощью государственных информационных систем. Ответственными за выполнение поручения являются председатель правительства Михаил Мишустин и глава Банка России Эльвира Набиуллина. План необходимо предоставить 1 июня текущего года.
Ранее Путин поручил подготовить рекомендации по отмене ограничений в регионах из-за коронавируса.