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Путин поручил ускорить внедрение онлайн-технологий в финансовый сектор

Разработать и утвердить план необходимо до 1 июня.

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Фото © Shutterstock

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Центробанком разработать и утвердить план по ускоренному внедрению в финансовый сектор технологий для дистанционного обслуживания клиентов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В частности, речь идёт о заключении кредитных договоров и услугах, связанных с идентификацией клиентов с помощью государственных информационных систем. Ответственными за выполнение поручения являются председатель правительства Михаил Мишустин и глава Банка России Эльвира Набиуллина. План необходимо предоставить 1 июня текущего года.

Ранее Путин поручил подготовить рекомендации по отмене ограничений в регионах из-за коронавируса.

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