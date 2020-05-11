Путин установил федеральные доплаты для соцработников

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В ходе совещания по коронавирусу президент России Владимир Путин отметил, что сотрудники социальных учреждений несут дополнительную нагрузку и риски во время пандемии коронавируса. В связи с этим глава государства поручил установить специальную федеральную доплату.

Она будет установлена в течение трёх месяцев: с 15 апреля по 15 июля.

— Сразу оговорюсь, что полагающиеся выплаты за уже прошедший апрель люди также обязательно получат, — подчеркнул Путин.

Для врачей, которые работают в социальных учреждениях, доплата составит 40 тысяч рублей за двухнедельную смену. Медперсоналу, который непосредственно работает на передовой, выплатят по 60 тысяч рублей за тот же срок.

Социальные и педагогические работники, включая сотрудников среднего медицинского и административного персонала, получат по 25 тысяч рублей. В том случае, если они работали с инфицированными, — 35 тысяч рублей.

Что касается младшего персонала, то им будет полагаться выплата в 15 или 20 тысяч рублей в зависимости от того, работали ли они с людьми, больными CoViD-19. Технический персонал получит 10 или 15 тысяч рублей соответственно.