Путин: Каждая семья с ребёнком от 3 до 15 лет получит по 10 тысяч рублей

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что с 1 июня будет осуществляться разовая выплата в десять тысяч рублей на каждого ребёнка от трёх до 15 лет.
— Также предлагаю установить ежемесячную выплату по пять тысяч рублей для семей, где есть дети до трёх лет, — сказал Путин во время видеообращения по ситуации с коронавирусом.
Путин также предложил повысить в два раза — с 3375 до 6751 рубля — минимальный размер пособия по уходу за ребёнком, которое получают неработающие россияне, в том числе студенты.