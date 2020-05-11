Путин: Каждая семья с ребёнком от 3 до 15 лет получит по 10 тысяч рублей

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что с 1 июня будет осуществляться разовая выплата в десять тысяч рублей на каждого ребёнка от трёх до 15 лет.

— Также предлагаю установить ежемесячную выплату по пять тысяч рублей для семей, где есть дети до трёх лет, — сказал Путин во время видеообращения по ситуации с коронавирусом.