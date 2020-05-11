Путин призвал работать над восстановлением базовых отраслей экономики

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Президент РФ Владимир Путин поручил создать условия для восстановления работы предприятий базовых отраслей экономики везде, где это возможно. Эти слова прозвучали во время совещания.

— Начиная с 12 мая везде, где это возможно, необходимо создать условия для восстановления деятельности предприятий базовых отраслей экономики. Это строительство, промышленность, сельское хозяйство, связь, энергетика, добыча полезных ископаемых, — сказал он.

Российский лидер подчеркнул, что в перечисленных отраслях занято много людей. Он добавил, что деятельность таких компаний не предусматривает прямого контакта с потребителями, а значит, есть возможность возобновить работы с низкими рисками при соблюдении всех санитарных норм. Путин отметил, что опыт многих регионов и Москвы свидетельствует о том, что эта задача выполнима.

По его словам, у руководителей регионов остаётся право по согласованию с Правительством РФ ограничивать и приостанавливать деятельность предприятий, если там не смогут обеспечить соблюдение мер санитарной безопасности. В этом случае зарплаты работников сохраняются.

Путин также обратил внимание на то, что ответственность регионов всех уровней власти в борьбе с коварным заболеванием исключительно велика. Это касается и контроля за соблюдением мер по профилактике CoViD-19, и определения режима работы определённых предприятий, и обоснованного снятия ограничений. В связи с этим он призвал правительство и рабочую группу Госсовета продолжать оказывать субъектам экспертную помощь при выполнении их планов по постепенному смягчению действующих ограничений.