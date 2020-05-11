Путин заявил о новых мерах поддержки отраслей бизнеса, пострадавших из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальную кредитную программу поддержки занятости, воспользоваться которой смогут все предприятия отраслей, пострадавших от коронавируса.

— Потенциально эта мера позволит поддержать семь миллионов рабочих мест. Объём кредита будет рассчитываться по формуле: один МРОТ на одного сотрудника в месяц, исходя из шести месяцев, — сообщил президент.

Погасить кредит компании должны до 1 апреля 2021 года. Путин подчеркнул, что займы будут доступны для предприятий, а банки будут заинтересованы в работе по такой программе. Конечная ставка по кредиту будет составлять 2%, всё, что выше, субсидируется государством.

Президент отметил, что необходимости в ежемесячной оплате процентов не будет, а на 85% кредит будет обеспечен государственной гарантией.

— Если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90% и выше от своей нынешней штатной численности, то после истечения срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны, — заявил президент, отметив, что эти расходы возьмёт на себя государство.

Для компаний, сохранивших численность штата не ниже 80%, также предусмотрены льготы: в этом случае списывается половина кредита и процентов по нему. Путин отметил, что такие займы можно будет использовать не только на зарплаты сотрудникам, но и на рефинансирование и погашение ранее взятого так называемого зарплатного кредита.