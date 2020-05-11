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Путин заявил о новых мерах поддержки отраслей бизнеса, пострадавших из-за коронавируса

В частности, речь идёт о специальной программе кредитования.

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Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальную кредитную программу поддержки занятости, воспользоваться которой смогут все предприятия отраслей, пострадавших от коронавируса.

Потенциально эта мера позволит поддержать семь миллионов рабочих мест. Объём кредита будет рассчитываться по формуле: один МРОТ на одного сотрудника в месяц, исходя из шести месяцев, — сообщил президент.

Погасить кредит компании должны до 1 апреля 2021 года. Путин подчеркнул, что займы будут доступны для предприятий, а банки будут заинтересованы в работе по такой программе. Конечная ставка по кредиту будет составлять 2%, всё, что выше, субсидируется государством.

Президент отметил, что необходимости в ежемесячной оплате процентов не будет, а на 85% кредит будет обеспечен государственной гарантией.

Если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90% и выше от своей нынешней штатной численности, то после истечения срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны, — заявил президент, отметив, что эти расходы возьмёт на себя государство.

Для компаний, сохранивших численность штата не ниже 80%, также предусмотрены льготы: в этом случае списывается половина кредита и процентов по нему. Путин отметил, что такие займы можно будет использовать не только на зарплаты сотрудникам, но и на рефинансирование и погашение ранее взятого так называемого зарплатного кредита.

Путин поручил правительству обеспечить контроль за соблюдением ключевого принципа займа, а также исключить разного рода махинации вроде создания "бумажных" рабочих мест.

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