Певец Соколовский рассказал, что у него нашли коронавирус

Российский певец Влад Соколовский рассказал поклонникам, что в последнее время был вынужден сократить свои публичные появления, поскольку почувствовал сильное недомогание несколько дней назад. Впоследствии оказалось, что у него выявили коронавирус. Об этом он написал в "Инстаграме".

— У меня появились странный отхаркивающий кашель с мокротой и температура 37,8, которая держалась в течение трёх дней и доходила до 39,2, — написал он, уточнив, что после этого вызвал медиков для прохождения тестирования.

Его результаты подтвердили наличие заболевания, и музыкант сообщил об этом всем, с кем контактировал в последние две недели. По его словам, поскольку к этому моменту высокой температуры не наблюдалось, то ему разрешили остаться на самоизоляции дома. В это время появились другие проявления вируса, но в итоге они ушли.