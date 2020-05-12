Нехорошее жильё. По каким причинам ваша квартира продаётся долго и дёшево

Россияне к выбору квартиры обычно подходят рационально и стараются тщательно проверять все нюансы. Однако зачастую существенные недостатки обнаруживаются только после переезда. И не всегда они связаны с застройщиком или с износом самого здания. Например, значительным фактором, влияющим на стоимость жилья, могут стать невыносимые соседи, которых, увы, очень сложно приструнить по закону.

Запах недвижки

Есть сотни историй, когда, поселившись в новенькой или отремонтированной как конфетка квартире, через месяц-другой люди обнаруживают сильный неприятный запах. И источник этого запаха — не прогнившая канализация или плохая вентиляция, а соседи, которые живут или только поселились этажом выше или ниже. Люди по своему восприятию того, что допустимо, а что нет, очень разные: кто-то даже на балконе не курит, чтобы не быть источником неприятного запаха, а кто-то в однокомнатной квартире заводит стаю из 10–20 животных и считает, что это никому не мешает. Встречаются и такие, кто коллекционирует что-то своеобразное и держит это в своей квартире, например вещи со свалки. К сожалению, обращения в полицию, санэпидемслужбу или МЧС с требованием призвать к ответу "пахнущего" соседа никакого результата не дают. В большинстве случаев на такое обращение вам ответят, что ваш сосед законно проживает в принадлежащей ему квартире и ничего не нарушает.

Фото © Shutterstock

Между тем, согласно статье 17 Жилищного кодекса РФ, пользование жилым помещением должно осуществляться с учётом соблюдения прав и законных интересов проживающих в этом жилом помещении граждан, в том числе и соседей, а также с соблюдением санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства. Если жильцы систематически нарушают права и законные интересы соседей или бесхозяйственно обращаются с жилым помещением, допуская его разрушение, то их можно призвать к ответу в судебном порядке. Однако дело это хлопотное, и те, кто в суд идти не желает, а терпеть зловоние не может, вынуждены искать себе новое жильё, а квартиру продавать с существенной скидкой.

Сосед с дрелью

Ещё одна причина для переезда в другую квартиру — это непрекращающийся ремонт у соседей. С этой проблемой нередко сталкиваются покупатели квартир в новостройках-человейниках, соседи которых приобретают квартиру для последующей сдачи внаём. Из-за постоянно меняющихся жильцов в таких квартирах ремонтные работы идут регулярно, собственник этому не препятствует, новые жильцы — новый ремонт.

В ситуации с ремонтом не всё безнадёжно. Если ремонт производится в ночное время или его проведение нарушает правила, закреплённые в региональном законодательстве, то проблема решается через полицию. Однако в большинстве случаев громкие работы производятся днём, и тут нарушений законов "тишины" нет. Но в этом случае обращаться за защитой следует в свою управляющую компанию, которая должна следить, чтобы не нарушались санитарные нормы РФ (СН 2.2.4/2.1.8.562-96), ведь согласно им уровень шума в жилом помещении не должен превышать 40 Дб днём и 30 Дб ночью. Если ваша управляющая компания не предпримет мер, то жаловаться следует в жилинспекцию. Но пока проблема не устранена, квартира будет дешеветь.

Сбегающая электричка

Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Помимо прочих неприятностей, которые выясняются на этапе подбора квартиры перед её покупкой, многие не учитывают транспортные проблемы. В случаях с квартирами в новостройках нередко проблемой является неразвитая транспортная инфраструктура. Ходить ежедневно пешком по несколько километров до автобусной остановки или до станции электрички можно, но это не всегда удобно, особенно если есть ребёнок. Тогда можно передвигаться на личном авто, однако для тех, кто только приобрёл квартиру, покупка ещё и машины не всегда по карману.

Известны случаи, когда через год после сдачи дома квартиры в нём теряли в стоимости до 10% только потому, что проблемы с транспортом не имели перспектив к разрешению. Кстати, парковка — ещё один фактор дискомфорта, в том числе и для тех, кто приобрёл недвижимость в старом доме, ведь старые дворы не рассчитаны на большое количество частных машин, и в результате в таких дворах "войны" за место для автомобиля принимают довольно уродливые формы.

Хорошо там, где нас нет