Карта на карантине. Где сейчас теряют деньги клиенты Сбербанка

Во время пандемии коронавируса клиенты большинства банков стали активно жаловаться на пропажу денег с карт. Решить проблему дистанционно, соблюдая режим самоизоляции, получается не у всех. Лайф разбирался в ситуации на примере жалоб клиентов Сбербанка.

— Списали деньги без моего ведома непонятно куда, — негодует на портале banki.ru клиент из Санкт-Петербурга. — Неизвестно на каких основаниях заблокировали счёт для списания ипотеки. В течение недели звонил в кол-центр, ходил в отделение с этим вопросом, сказали: ждите, деньги спишут. В итоге сегодня пошла просрочка. Пошёл сегодня в седьмой раз в отделение банка. Поменяли счета для списания, в итоге списали платёж. Но в личном кабинете платёж не прошёл, деньги списали в никуда, и плюс ко всему высвечивается теперь платёж в двойном размере (обычно платёж был 29 000, сейчас показывает 58 000).

Клиент опять бросился звонить в кол-центр, но там ему не помогли. Пришлось в восьмой раз ехать разбираться в отделение банка.

В это же время у Ольги из Санкт-Петербурга тоже пропали деньги, но по другой причине. Её квартиру обокрали.

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— Пока кражу обнаружили, преступники в одном и том же магазине напокупали товара по 900–970 рублей несколькими операциями, — пишет Ольга. — Заведено уголовное дело. Есть документы на руках. Но банк даже не планирует принимать заявление на мошеннические действия с картами.

В период пандемии коронавируса в Интернете появилось множество жалоб на банки. Клиенты возмущаются, что зачастую они не могут дистанционно решить проблемы и вынуждены обивать пороги отделений даже во время режима самоизоляции.

— По указанным в отзывах ситуациям нашим банком уже проводится проверка, о результатах которой мы сообщим клиентам, — рассказали Лайфу в пресс-службе Сбербанка. — Отметим, что описанные случаи никак не связаны между собой и с режимом самоизоляции. По любым вопросам, связанным с обслуживанием в нашем банке, мы рекомендуем нашим клиентам обращаться в контактный центр по номерам, указанным на обратной стороне карты.

Юристы обращают внимание, что проблемы с возвратом пропавших денег нередко возникают по вине самих клиентов. Кто-то просто не обратил внимания на СМС-уведомление, а у кого-то они и вовсе отключены. К тому же многие не обращают внимания на сроки, в которые нужно уведомить о проблеме. Как только вы обнаружили пропажу, необходимо как можно быстрее поставить в известность банк.

— На это даются всего сутки, — рассказал старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников. — Уведомить кредитную организацию можно по телефону или по электронной почте. В режиме самоизоляции нежелательно покидать лишний раз дом.

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При этом, если не удаётся дозвониться до оператора и нет подтверждения, что ваше письмо принято, юрист советует идти в отделение самостоятельно. Иначе сутки пройдут и время будет упущено. Также как можно быстрее надо написать заявление в полицию о том, что у вас украли деньги.

— Если банк отказывается блокировать карту клиента или делает это слишком медленно, а такие случаи известны, необходимо тщательно фиксировать все эти факты, по возможности записывать разговор и узнавать данные операциониста, — советует адвокат КА "Меклер и партнёры" Анатолий Клейменов.

По словам Анатолия Клейменова, также важно тщательно фиксировать всю дистанционную коммуникацию с банком: сохранять переписку во внутреннем мессенджере онлайн-приложения. При личном обращении в отделение нужно предъявлять все свои претензии в письменном виде и сохранять дубликаты обращений.