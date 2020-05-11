Минтруд сообщил, сколько семей могут получить помощь за ребёнка до трёх лет

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что родители почти 1,7 миллиона детей смогут получить дополнительную материальную помощь на детей до трёх лет.

— Дополнительную поддержку смогут получить семьи, в которых единственный ребёнок родился до 1 января 2020 года и не достиг трёхлетнего возраста. Всего в России почти 1,7 миллиона таких детей. На помощь их родителям будет направлено почти 25 миллиардов рублей, — подчеркнул глава ведомства.

В пресс-службе Минтруда уточнили, что ранее на данные выплаты могли претендовать только те семьи, которые имеют право на материнский капитал. Сейчас же выплаты в общей сложности могут быть назначены почти на пять миллионов детей до трёх лет, из которых только 3,3 миллиона российских детей живут в семьях, у которых есть право на маткапитал.

В министерстве также добавили, что выплаты в размере пяти тысяч рублей начисляются за период с апреля по июнь. Для её получения родителям достаточно подать заявление через Госуслуги или в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. Подать его необходимо до 1 октября текущего года.