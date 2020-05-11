В фонде "Старость в радость" оценили важность мер по поддержке социальных служб

Директор благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам "Старость в радость" Елизавета Олескина прокомментировала в беседе с Лайфом направленные Правительству РФ поручения о поддержке социальных служб и оплате сопровождаемого проживания инвалидов и престарелых граждан.

По её словам, во время выступления президент России Владимир Путин озвучил конкретные цифры федеральной поддержки сотрудникам, работающим в домах престарелых и психоневрологических интернатах. Олескина выразила надежду, что данное поручение также будет касаться и детских интернатов.

— В поручениях и сегодняшнем выступлении не было сказано про ту часть соцзащиты, которая оказывает услуги на дому. Для сравнения: в стационарах находится около 280 тысяч, а на дому несколько миллионов пожилых людей и людей с инвалидностью, нуждающихся в посторонней помощи, — подчеркнула она.

В свою очередь, среди поручений главы государства, безусловно, важен пункт о поддержке регионов, которым сейчас не хватает собственных ресурсов для помощи соцзащите, добавила Олескина.

— Мы с самого начала пандемии пытались донести до общества и власти, что соцзащита играет столь же важную роль в борьбе с пандемией, как и медицина, поскольку обеспечивает помощь и уход за миллионами людей. Но хорошо бы, чтобы эта помощь касалась и стационаров, и надомного обслуживания, — отметила она.

Что касается поручения Правительству РФ об оплате сопровождаемого проживания, то Олескина отметила, что это является прекрасным решением со стороны государства, поскольку организовать сейчас достаточную помощь на дому "очень и очень сложно".

— Замечательно, что люди, забравшие сейчас детей из детских интернатов, ПНИ, получат финансовую поддержку. Но надо понимать также, что по понятным причинам из учреждений удалось забрать очень маленький процент людей. И в такие короткие сроки просто технически невозможно ни расселить крупные учреждения, ни массово вывести из них людей каким-либо образом, — пояснила эксперт.

В связи с этим в условиях данной эпидемиологической ситуации очень важно сконцентрироваться на организации помощи таким учреждениям. Ведь, по данным Всемирной организации здравоохранения, в Европе половина смертей от коронавирусной инфекции приходится именно на дома престарелых и интернаты.