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В фонде "Старость в радость" оценили важность мер по поддержке социальных служб

Там объяснили, почему сейчас очень важно сконцентрироваться на организации помощи домам престарелых и подобным учреждениям.

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Фото © ТАСС / Терещенко Михаил

Директор благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам "Старость в радость" Елизавета Олескина прокомментировала в беседе с Лайфом направленные Правительству РФ поручения о поддержке социальных служб и оплате сопровождаемого проживания инвалидов и престарелых граждан.

По её словам, во время выступления президент России Владимир Путин озвучил конкретные цифры федеральной поддержки сотрудникам, работающим в домах престарелых и психоневрологических интернатах. Олескина выразила надежду, что данное поручение также будет касаться и детских интернатов.

В поручениях и сегодняшнем выступлении не было сказано про ту часть соцзащиты, которая оказывает услуги на дому. Для сравнения: в стационарах находится около 280 тысяч, а на дому несколько миллионов пожилых людей и людей с инвалидностью, нуждающихся в посторонней помощи, — подчеркнула она.

В свою очередь, среди поручений главы государства, безусловно, важен пункт о поддержке регионов, которым сейчас не хватает собственных ресурсов для помощи соцзащите, добавила Олескина.

Мы с самого начала пандемии пытались донести до общества и власти, что соцзащита играет столь же важную роль в борьбе с пандемией, как и медицина, поскольку обеспечивает помощь и уход за миллионами людей. Но хорошо бы, чтобы эта помощь касалась и стационаров, и надомного обслуживания, — отметила она.

Что касается поручения Правительству РФ об оплате сопровождаемого проживания, то Олескина отметила, что это является прекрасным решением со стороны государства, поскольку организовать сейчас достаточную помощь на дому "очень и очень сложно".

Замечательно, что люди, забравшие сейчас детей из детских интернатов, ПНИ, получат финансовую поддержку. Но надо понимать также, что по понятным причинам из учреждений удалось забрать очень маленький процент людей. И в такие короткие сроки просто технически невозможно ни расселить крупные учреждения, ни массово вывести из них людей каким-либо образом, — пояснила эксперт.

В связи с этим в условиях данной эпидемиологической ситуации очень важно сконцентрироваться на организации помощи таким учреждениям. Ведь, по данным Всемирной организации здравоохранения, в Европе половина смертей от коронавирусной инфекции приходится именно на дома престарелых и интернаты.

Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин установил федеральные доплаты для соцработников.

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