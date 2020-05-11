В Ассоциации волонтёрских центров рассказали о важности принятия мер поддержки добровольцев

Председатель Совета Ассоциации волонтёрских центров Артём Метелев рассказал в беседе с Лайфом о важности принятия дополнительных мер поддержки добровольцев, активно участвующих в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и в преодолении негативных социальных последствий её распространения.

По его словам, около 108 тысяч волонтёров вовлечены в акцию "Мы вместе". Также огромное количество добровольцев других фондов помогают в это непростое время людям, и все они, безусловно, нуждаются в мерах поддержки со стороны государства, считает Метелев.

— Например, мы поднимали вопрос страхования добровольцев и тех, кто работает в больницах вместе с медиками. В том числе [говорили о] компенсации волонтёрам затрат и расходов, которые они несут, к примеру на перемещение, а также о других возможностях поддержки, — сказал Метелев.

Кроме того, он уточнил, что завтра в правительство будет направлен доклад, в котором будут изложены также предложения по дополнительным дням оплачиваемого отпуска, если сотрудник компании, например, стал волонтёром, а также многое другое.

— Логично, что государство поддерживает тех, кто помогал, помогает и продолжает помогать в сложной ситуации в период коронавируса, — заключил он.