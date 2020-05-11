В Совете при Минтруде прокомментировали меры поддержки НКО

По итогам встречи с участниками #МыВместе вышел перечень поручений, согласно которому, в частности, для социально ориентированных некоммерческих организаций на шесть месяцев продлевается срок уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, налогов и авансовых платежей. Как отметила председатель Общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты РФ Елена Тополева-Солдунова, в опубликованном документе содержится много важных пунктов.

— Теперь просто восстановлена справедливость, потому что сейчас многие НКО попали в затруднительную ситуацию из-за того, что не могут в полной мере оказывать услуги и, соответственно, получать доходы от оказания услуг, — сказала она в беседе с Лайфом.

Эксперт отметила, что НКО теперь уравниваются с субъектами малого и среднего бизнеса, которые получили подобные отсрочки раньше. Тополева-Солдунова подчеркнула, что также в последнее время объём пожертвований сократился на 30–40%. Кроме того, задерживаются выплаты за целый ряд оказанных услуг.