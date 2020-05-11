Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью экс-губернатора Рязанской области Ковалёва

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи с кончиной сенатора, бывшего губернатора Рязанской области Олега Ковалёва.
— С глубокой скорбью узнала о кончине члена Совета Федерации Олега Ивановича Ковалёва. Олег Иванович был ответственным и опытным государственным деятелем, принципиальным политиком, всю жизнь посвятившим служению Отечеству, — приводит её слова пресс-служба Совфеда.
Также председатель Совета Федерации отметила, что экс-губернатор Рязанской области внёс значимый вклад в развитие своего региона, в частности в усовершенствование социально-экономических структур.
Свои соболезнования близким и родным Ковалёва также выразил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщили в секретариате замглавы Совбеза.
Напомним, что бывший губернатор Рязанской области, член Совета Федерации Федерального собрания РФ Олег Ковалёв скончался на 72-м году жизни после продолжительной болезни.