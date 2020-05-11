Профессор МГУ — о снятии режима нерабочих дней: Перелом в борьбе с CoViD-19

Возвращение к рабочему режиму обусловлено тем, что в стране произошёл коренной перелом в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом Лайфу заявил доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.

Комментируя сегодняшнее обращение президента РФ Владимира Путина, политолог отметил, что одним из важнейших решений властей стала разработка системного плана вывода экономики страны из кризиса.

— Любые меры, предпринимаемые вразнобой и в одиночку, не имеют никакой ценности, не действенны. Только система мер может коренным образом переломить ситуацию, — подчеркнул Манойло.

Эксперт обратил внимание на то, что в обращении российского лидера прозвучала важная установка. В частности, он напомнил, что самое главное в деятельности руководства страны в сегодняшней ситуации — забота о здоровье граждан.

Политолог также отметил, что Путин озвучил спектр значимых мер поддержки.

— Во-первых, промышленности, социальной поддержки, прежде всего поддержка семей с детьми, выплаты на детей... Это касается каждого семейного человека. Поддержка направлена на самые незащищённые слои населения, — добавил Манойло.

В числе важных решений он также выделил поэтапный вывод промышленности в рабочее состояние, возобновление работы системообразующих отраслей. Кроме того, политолог напомнил о поручении правительству и Минздраву, касающемся выплат медикам.

— Уже сейчас нужно проводить аудит всех потоков федеральных денег и проконтролировать, кому деньги поступили. Нужно определить, как они дошли до потребителя, и если не дошли, то по чьей вине, — в этом он абсолютно прав, — считает Манойло.

Эту задачу политолог назвал одной из первоочередных.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что с 12 мая завершается единый период нерабочих дней.